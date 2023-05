Fíni už nie sú nezdolateľní. Vy panikárite, my nie, reaguje tréner Jalonen

Za posledné štyri roky vybojovali dva tituly majstra sveta, olympijské zlato a striebro na MS. Dalo by sa povedať, že čo veľký turnaj, to finále.

Nedá sa povedať, že by to bol vyslovene prepadák, pretože postup do štvrťfinále sa nezdá byť ohrozený. Skôr sú to nepresvedčivé výkony, slabšia rozohrávka. Menšie nedostatky. V minulosti však bolo mužstvo Jukku Jalonena nezdolateľné.