Nič si nepamätá. Talianska cyklistka hrozivo spadla na ME

MNÍCHOV. Talianka Letizia Paternosterová utrpela kraniocerebrálnu traumu a zlomila si pravú kľúčnu kosť po ťažkom páde počas pretekov v dráhovej cyklistike na ME v Mníchove.

Talianska cyklistická federácia (FCI) uviedla, že Paternosterová si na incident nepamätá, no "to je v takýchto prípadoch normálne". Talianka bola medzi piatimi pretekárkami, ktoré sa dostali do kolízie v úvode sobotňajších pretekov v Mníchove.