Úspech na diplomatickom poli, Barteková je opäť členkou MOV

PEKING. Slovenská strelkyňa a viceprezidentka Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Danka Barteková je od soboty opäť členkou Medzinárodného olympijského výboru (MOV). Na návrh exekutívy ju členovia MOV medzi seba prijali počas sobotňajšieho 139. zasadnutia v Pekingu. Zo 78 členov, ktorých hlasy boli pri voľbe platné, sa za prijatie vyslovilo 75, informoval o tom web olympic.sk. Definitívne sa Barteková stala členkou MOV po zložení slávnostného sľubu, ktorý predniesla držiac v ľavej ruke olympijskú vlajku v sobotu 19. februára o 16.24 pekinského času (9.24 SEČ).

Následne jej zablahoželal aj súčasný prezident MOV Thomas Bach a odovzdal jej olympijské kruhy ako symbol členstva v MOV.

Chce sa venovať problematike OH mládeže Barteková sa do MOV vracia po šesťmesačnej prestávke. Do skončenia Hier XXXII. olympiády v Tokiu reprezentovala v MOV športovcov. Na rozdiel od jej predošlého pôsobenia v MOV ju tentoraz exekutíva na základe podpory od SOŠV navrhla na individuálne členstvo spomedzi osobností svetového športu, teda bez väzby jej členstva na konkrétnu funkciu. "Teším sa na prácu pre MOV. Čaká ma zaujímavé obdobie. O mojom presnom uplatnení sa budeme rozprávať v najbližšom období aj s prezidentom MOV Thomasom Bachom. Rada by som sa venovala problematike olympijských hier mládeže, ktoré boli pre mňa štartovacou čiarou do sveta športovej diplomacie. V roku 2010 som bola jedna z ambasádoriek OH mládeže v Singapure. Chcela by som sa zaoberať aj otázkami medzinárodnej športovej diplomacie, keďže som sa jej venovala počas štúdia na vysokej škole. Ponúkla som sa, že by som pokračovala aj v zastupovaní športovcov vo Svetovej antidopingovej agentúre WADA. Je to dosť náročná téma," povedala Barteková pre olympic.sk.

Vlani mandát nezískala Pôvodný mandát v komisii športovcov získala víťazstvom vo voľbách počas OH 2012 v Londýne. Na týchto hrách si vybojovala bronzovú medailu v skeete. Vzhľadom na niektoré nejasnosti a súdne procesy členstvo zvoleným športovcom začalo plynúť až v roku 2013. Napokon mali osemročný mandát, keďže sa posunuli minuloročné olympijské hry v Tokiu.

O mandát v komisii športovcov MOV sa uchádzala aj počas Hier XXXII. olympiády. V konkurencii 31 kandidátov skončila v Japonsku na siedmej priečke, miesto získali najlepší štyria. "Nebol to zlý výsledok. Som z malého športu a z malej krajiny. Spoliehala som sa, že pozitívne informácie o mne budú šíriť do svojich výprav zástupcovia športovcov, s ktorými som spolupracovala. Nebola som nadšená, že som vo voľbách neuspela, ale nebola som ani sklamaná," vrátila sa do leta 2021.

Veľké zadosťučinenie Počas ôsmich rokov presvedčila zástupcov MOV, že môže byť pre olympijskú rodinu veľmi platná. Od ZOH 2018 v Pjongčangu do Tokia 2020 pôsobila ako podpredsedníčka komisie športovcov. Zároveň bola aktívna v ďalších komisiách MOV, ako aj v etickej rade MOV, ďalej v tzv. španielskej rade riaditeľov Olympic Channelu, ako aj v rade WADA. Pravidelne chodila na rokovania a snažila si plniť popri športovej kariére všetky povinnosti členky komisie športovcov MOV. "Po Tokiu som mala rozhovor s prezidentom MOV, v ktorom som vyjadrila svoje odhodlanie zostať v organizácii ako spolupracovník či človek, ktorý by sa priamo venoval olympizmu," uviedla Barteková. "SOŠV ma navrhol za riadnu členku, čo postupne akceptovali nominačná komisia MOV, exekutíva a napokon aj členovia MOV. Je to pre mňa veľké zadosťučinenie a zároveň ocenenie mojej doterajšej práce," doplnila.

Danka Barteková s prezidentom MOV Thomasom Bachom v roku 2018. (Autor: Reuters)