Bartekovú nezvolili do komisie športovcov MOV. Niektorým stačili mená, uviedla

Barteková dostala 1278 hlasov, skončila na 7. mieste. Do komisie vybrali basketbalistu zo Španielska Paua Gasola (1888), poľskú cyklistku Maju Martynu Wloszczowskú (1674), plavkyňu z Talianska Federicu Pellegriniovú (1658) a japonského šermiara Jukiho Otu (1616).

Barteková v nej pôsobila od roku 2012, keď ju zvolili počas OH v Londýne.

TOKIO. Slovenskú strelkyňu Danku Bartekovú nezvolili opätovne do komisie športovcov Medzinárodného olympijského výboru (MOV).

Teraz boli šance menšie, i keď som vsádzala na moju prácu za uplynulých 8 rokov. Beriem to tak, že to nie je tragédia, ale prežívam sklamanie. Ale prijímam to s pokorou," uviedla Barteková po vyhlásení výsledkov.