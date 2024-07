VIDEO: Skvelá bitka favoritov. Vingegaard dokázal zdolať Pogačara na cieľovej páske

Pogačar si udržal žltý dres a získal aj bodkovaný pre najlepšieho vrchára. V celkovom poradí má náskok minútu a šesť sekúnd pred Evenepoelom a 1:14 minúty pred Vingegaardom. Štvrtý Primož Roglič (Bora-Hansgrohe) stráca už takmer tri minúty.

Emotívny triumf Vingegaarda

Dvadsaťšesťročný Dán bol po svojom 4. víťazstve na TdF v kariére veľmi emotívny a do mikrofónu hovoril so slzami v očiach.

Začiatkom apríla na pretekoch Okolo Baskicka si totiž zlomil kľúčnu kosť, niekoľko rebier a poškodil si pľúca a svoju účasť na Tour potvrdil len deväť dní pred štartom.

"Je to veľmi emotívne. Vrátiť sa po takom ťažkom páde... Veľa to pre mňa znamená, som veľmi šťastný, že som tu, že som vyhral etapu a toto víťazstvo chcem venovať svojej rodine. Nedokázal som odpovedať ma jeho nástup, bol to veľmi dynamický útok.

No bojoval som, aby som sa vrátil, i keď som si myslel, že sa mi to nepodarí. Dokázal som to, začal som mu striedať a uspel som v špurte. Pred mesiacom by som tomu neveril."