Chladoňová skončila na MS v cyklistike prvej dvadsiatke. Som veľmi rada za tento výsledok, hovorí

Viktória Chladoňová pre Slovenský zväz cyklistiky: Od štartu boli preteky veľmi nervózne, štartovali sme úplne zo zadných pozícii a bolo ťažké dostať sa dopredu. Už v prvom kole sa to dosť vyselektovalo. Vo štvrtom kole cca. na štvrtom kopci sa naša skupina rozdelila na dve polovice, a tak to zostalo až do cieľa. V poslednom kole nám začalo pršať, takže to bolo technicky náročnejšie, ale snažila som sa udržať v čelnej skupine a do cieľa som prišla na 12. pozícii. Som veľmi rada za tento výsledok, nakoľko to boli moje prvé majstrovstvá sveta na ceste. Vôbec som nevedela, do čoho idem a cieľom bolo udržať sa v hlavnej skupine.