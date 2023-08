Dúfam, že už od nikoho nebudem počuť, že po Saganovi bude potopa, vraví tréner Svrčeka

GLASGOW, BRATISLAVA. Fandili mu, akokeby bol ich rodák. Českí komentátori na stanici Eurosport 1 hnali slovenského cyklistu Martina Svrčeka do cieľa na MS v Glasgowe v elite pretekoch do 23 rokov. Dvadsaťročný Slovák napokon obsadil tretiu priečku za víťazom Laurancem a druhým Morgadom. Ide o jeho životný úspech, ktorý dosiahol v sobotu v Glasgowe. "Po šestnástich rokoch medaila pre Slovensko z juniorskej kategórie. Ukazuje, že je veľkým talentom slovenskej cyklistiky. Ak sa tento rok lúči s cestami Peter Sagan, máme tu možno jeho nástupcu. Už teraz má medailu zo svetového šampionátu.

Občas dokáže prísť cyklista v balíku do záveru a zašpurtovať. Ale tu je to len o o nohách," zhodnotili komentátori na českej stanici ČT Sport po dojazde do cieľa.

Ako sám Svrček uviedol, sedela mu trať, pretože bola férová a technická na výkonnosť. "Mali sme aj dážď, to mám tiež rád. Cítil som sa veľmi dobre. Myslím, že som bol jeden z najsilnejších," zhodnotil s medailou na krku. Svrčeka mrzí, že cyklisti, s ktorými bol posledné kilometre v skupine, nechceli vyhrať a zmierili sa s druhým miestom. "Trochu ma to mrzí, no po tom roku, čo som bol veľa hore a dolu, tak som rád, ako to dopadlo," opísal svoje pocity. Veril si Slovenský cyklista si na pretekoch veril, čo považoval za najdôležitejšie. "Popravde, už minulý týždeň som si dal veľmi dobré čísla, čo mi posunulo moju sebadôveru. Myslím, že trochu som to aj čakal," povedal. VIDEO: Reakcie Martina Svrčeka

V budúcnosti si dal za cieľ, že získa aspoň jedenkrát dúhový dres pre majstra sveta. "Ale ešte neviem, v ktorej kategórii, uvidíme," dodal s úsmevom bronzový medailista. Svrček nebol zo Slovákov na trati sám. Okrem neho sa na štart postavili aj Pavol Rovder, Simon Nagy, Filip Lohimský a Samuel Kováč. Ani jeden z nich však preteky nedokončil. "Je výborné, že sa nám podarilo postaviť piatich pretekárov. Mali sme samostatné vozidlo na tieto preteky. Zvyšní štyria pretekári boli samozrejme domestici pre Martina. Aj keď mal ťažkú sezónu a dlhšiu dobu nepretekal, vedeli sme, aký potenciál sa v ňom skrýva," zhodnotil po pretekoch tréner U23 Jakub Vančo.

Tím chcel domestika v úniku Tím chcel, aby sa aspoň jeden zo štyroch domestikov prepracoval do úniku. Pomohol by tam Svrčekovi aj v záverečných kilometroch. Nepodarilo sa to však ani jednému. "Viacerí chalani mali technické problémy," uviedol Vančo. Najdlhšie mal byť so Svrčekom Pavol Rovder. Tím rátal, že by ho mohol podporovať až do záveru, respektíve do tých najviac možných chvíľ. Rovder však počas pretekov spadol. "Martin si to odjazdil sám úplne perfektne a ukázal, že má silné nohy na svetovej úrovni. Myslím si, že to bol jeden z mála ľudí, ktorí najviac menežoval tieto preteky," vyzdvihol jeho silu Vančo.

Ťažké posledné kilometre Najťažšie chvíle prišli pre Svrčeka v posledných kilometroch. V skupine, do ktorej unikol z peletónu približne 50 kilometrov pred cieľom, nemal nikto ambície na to, aby dobehol Francúza Axela Lauranceho. VIDEO: Hodnotenie trénera Jakuba Vanča