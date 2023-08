Rok plný úspechov, ale aj smútku. Kopecká už nemohla oslavovať s blízkym človekom

BRATISLAVA. "Prišli sme sem s jediným cieľom, aby sme mohli predniesť prejav v tomto krásnom drese," hovorila Lotte Kopecká so šampanským v ruke.

Cyklistická veľmoc na to čakala polstoročie. V pretekoch žien s hromadným štartom bola naposledy belgická vlajka najvyššie v roku 1973 po triumfe dnes už zosnulej Nicolle Van Den Broeckovej.

Do Glasgowa prišla s výbornou formou, na Tour de France obsadila senzačné druhé miesto. Prečo senzačné? Kopecká nie je žiadna vychýrená vrchárka.

Bolo to šialené, nerozumiem tomu. Moje srdce stále patrí klasikám, a tak to nejaký čas zostane," povedala Kopecká pre televíziu Sporza s tým, že sa neplánuje sústrediť na dlhé stúpania.

"Všetky sme sa snažili nejako prispieť, ale nakoniec to musela urobiť sama. Lotte ukazuje, že všetko je možné. Jej príbeh nám dodáva odvahu pokračovať," dodala ďalšia členka tímu Marthe Truyenová.

Kopecká predviedla rozhodujúci útok v krátkom stúpaní a do cieľa prišla osamotene s rukami nad hlavou. Do šprintu si síce verila, no cítila sa natoľko dobre, že nechcela, aby sa o titule rozhodlo v posledných metroch.