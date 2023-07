Philipsen nevyužil kvalitnú pozíciu. Špurt na Champs-Élysées má nečakaného víťaza

"Je to najväčšie víťazstvo v mojej kariére. Po výsledkoch, ktoré som tu mal, som vedel, že mám dobrú formu. Počas celej etapy som sa cítil dobre. Marco Haller a Danny van Poppel odviedli v závere skvelú prácu. Potom som sa chytil zadného kolena Pedersena a vyhral som. Je to skvelá skúsenosť a pocit, ktorý nedokážem popísať," povedal víťaz.

"Som hrdý a šťastný, vyhrali sme druhýkrát. Je to naozaj úžasné. Dnes tu bolo veľa Dánov, čo je skvelé. Musíme sa poďakovať môjmu tímu i rodine, ale aj celému Dánsku. Podporujú ma a som za to naozaj vďačný. Bola to dlhá cesta, ale ubehla veľmi rýchlo. Boli to nesmierne ťažké preteky a skvelý súboj s Tadejom. Každý kúsok som si užíval," povedal obhajca triumfu.

Vingegaard tak upravil vzájomnú bilanciu s Pogačarom na Tour na 2:1 a Jumbu priniesol ďalší veľký úspech. Ešte pred nedeľňajšou etapou navyše oznámil, že tento rok pôjde aj na španielsku Vueltu a holandská stajňa tak môže vyhrať všetky tri Grand Tours v sezóne.

Na Giro d'Italia triumfoval Slovinec Primož Roglič. Pogačar obsadil po triumfoch v rokoch 2020 a 2021 dvakrát druhé miesto, chuť si však trochu napravil triumfami v 6. a predposlednej 20. etape.