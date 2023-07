Mám toho dosť. Život ide ďalej a šou musí pokračovať, vravel Sagan pri rozlúčke s Tour

Viac vyhraných etáp má na Tour z aktívnych cyklistov len Mark Cavendish (34), no zrejme nebude dlho trvať, kým sa na Sagana dotiahne Tadej Pogačar (11).

"Bola by to asi tá najlepšia rozlúčka, ak by som vyhral. Spravím preto čo najviac, ale každý šprint je trošku lotéria," povedal Sagan pre RTVS.

Napokon obsadil na Champs-Élysées 11. miesto.

"Konečne. Som rád, že to bola moja posledná etapa. Život však ide ďalej, šou musí pokračovať. Užil som si to v cestnej cyklistike aj na Tour. Sú to najväčšie preteky, ale už mám toho dosť," povedal pre Eurosport.

Vniesol do cyklistiky hravosť

Špeciálne cyklistické miesto v srdci Paríža tak zostane v kariére Petra Sagana nepokorené. Najbližšie k víťazstvu tu bol v roku 2016, keď ho tesne zdolal iba nemecký šprintér André Greipel.