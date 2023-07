Do cieľa prišli v trojčlennej skupinke. Mohorič obral Asgreena o druhé víťazstvo v rade

Matej Mohorič, víťaz 19. etapy: "Znamená to pre mňa veľmi veľa. Je náročné byť profesionálny cyklista. Neustále trpíte, musíte sa stále pripravovať a obetovať pre to aj čas s rodinou. Po niekoľkých dňoch na pretekoch potrebujete byť neustále dostatočne silný. Celý tím od vás očakáva, že sa vám bude dariť. Momentálne sa cítim vyčerpaný. Dal som všetko do toho, aby som bol v cieli prvý. Dnes bol Kasper (Asgreen) znovu veľmi silný. V záverečnom kopci som sa ho snažil zachytiť, on ma potiahol a napokon mi vyšiel útok. Vedel som, že ak chcem dnes zvíťaziť, tak sa ho musím chytiť."