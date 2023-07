O prvý triumf nového ročníka Tour bojovali dvojčatá. Z výhry sa tešil Pogačarov pomocník

Adam Yates, víťaz 1. etapy: "Ani neviem, čo povedať. My sme sa snažili pripraviť pozíciu pre Tadeja, ale bol tam protivietor, tak som využil situáciu a zaútočil som zo zadných pozícií. Zrazu som mal v háku Simona a ani som nevedel, či s ním mám spolupracovať. Z tímovej vysielačky mi však povedali, že áno, tak sme išli spolu. Vedel som, že je dobre pripravený a chvíľu som mal problém sa s ním udržať. V závere som ale mal viac síl a je skvelé vyhrať."

Simon Yates, 2. v 1. etape: "V stúpaní bolo ťažké dostať sa do pozície, boli tam tímy so silnejšími zostavami. Zostali sme tam trochu viac vzadu a musel som sa predrať publikom. Ale na vrchol som prišiel v čelnej skupine. Potom sa trochu váhalo, Adam prišiel na čelo, kývol na Pogačara, či môže ísť a ja som mu naskočil do háku."