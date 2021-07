Carapaz je olympijským víťazom, medailu získal aj Pogačar

Slovenský reprezentant Juraj Sagan v úvode inicioval 180 km dlhý únik dňa, no v závere o popredné priečky nebojoval. Okrem neho sa predstavil v pretekoch aj jeho krajan Lukáš Kubiš - obaja preteky nedokončili.

Napokon to vyšlo až duu McNulty - Carapaz, ktoré si 20 km pred cieľom vybudovalo polminútový náskok. Rozhodujúci moment pretekov sa zrodil 6 km pred cieľom, keď Carapaz ušiel McNultymu a došiel si po ďalší úspech v kariére.

Až približne 50 km pred cieľom si Sagan vystúpil z vedúcej skupiny a krátko na to prefrčal pelotón popri jej zostávajúcich členoch. Saganovi v závere došli sily a rovnako ako druhý Slovák v pelotóne Kubiš preteky nedokončil.

Pôvodne mal na OH v Tokiu štartovať aj Peter Sagan, ale napokon do Japonska neodcestoval. Po páde a predčasnom konci na Tour de France absolvoval operačný zákrok s kolenom a nestihol sa dať do poriadku.

"Nebolo jednoduché odtiahnuť také náročné preteky v počte piatich pretekárov, lebo ďalší traja jazdci v úniku boli výkonnostne slabší.

Mrzí ma, že som nedošiel do cieľa, ale v závere mi došli sily. Chcel som sa však ukázať v úniku a to sa mi aj podarilo," uviedol Juraj Sagan do kamier RTVS.

Letná olympiáda Tokio 2020 / 2021