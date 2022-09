Možno vyhrám štvrtý titul a skončím s cyklistikou, smeje sa Sagan

Peter Sagan sa v Austrálii v tichosti pripravuje na majstrovstvá sveta. Posledné štarty v tejto sezóne mu nevyšli podľa predstáv. Kanadské klasiky v Québecu a v Montreale nedokončil. Podpísali sa pod to aj žalúdočné problémy.

„Nebola to moja najlepšia sezóna, ale ani najhoršia a preto nie som si istý, že by som ju musel teraz zachrániť dobrým výsledkom. Takto sa na to nepozerám,“ vysvetľoval Peter Sagan v rozhovore pre cyclingnews.com.