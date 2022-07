Dukla má najvyššie ambície. Kubiš má na to, aby vyhral, vraví Fraňo

NOVÁ BAŇA. Cyklistických pretekov v Novej Bani, ktoré budú v nedeľu 24. júla, záverečnou časťou seriálu podujatí krajín V4, sa zúčastnia aj štyri domáce tímy. Z nich má už tradične najväčšie šance a ambície Dukla Banská Bystrica, ktorá je jediným slovenským kontinentálnym tímom. A hoci má výrazne omladený tím, na domácej pôde chce vyzvať aj najlepšie európske tímy v tejto kategórii. „Na tieto preteky sa sústreďujeme a budeme aj najviac motivovaní,“ povedal v rozhovore pre Sportnet športový riaditeľ tímu MARTIN FRAŇO.

Aký dôraz kladiete na seriál pretekov krajín V4 v rámci celej sezóny? Ak mám hodnotiť celý seriál, tak sú to preteky štandardného charakteru. Pre väčšinu našich pretekárov sú iné vrcholy sezóny ako ME, MS alebo preteky Okolo Slovenska. Tiež sme štartovali na viacerých podujatiach vyššej kategórie, ako napríklad Okolo Slovinska s Tadejom Pogačarom. Všetko o pretekoch v Novej Bani v roku 2021 nájdete TU >>> Čiže, z tohto pohľadu to nie je vrchol sezóny. Špeciálny dôraz budeme klásť len na slovenskú časť a to z viacerých dôvodov. Kalendár je nabitý a preteky V4 v Česku a Poľsku sa konali v termíne, keď prebiehali aj ME do 23 rokov. Tým pádom naši najlepší pretekári nemohli na V4-ke štartovať. Mrzí ma toto načasovanie. Aj preto bolo nereálne mať nejaké ambície v celkovom poradí. Toto je však problém aj iných tímov.

Zrejme by ste privítali lepší termín tohto podujatia. Žiaľ, ME do 23 rokov boli v inom termíne ako vlani. Dokonca trvali až tri týždne a teda tam boli pretekári, ktorí by mohli uspieť na podujatiach V4. Navyše, majstrovstvá Slovenska v MTB Cross country, ktoré sú priamou nomináciou na ME, sa konajú v piatok večer. Teda deň pred pretekmi v Maďarsku a dva pred tými v Novej Bani. Tento rok sa tie veci takto zišli. Pre menšie tímy sú tieto preteky zaujímavejšie, ale našim hlavným cieľom ako strediska je vychovávanie reprezentantov na vrcholné akcie pre štátnu športovú reprezentáciu. Pre našich pretekárov sú teda vrcholy sezóny iné.

Ako hodnotíte úvodné dve podujatia V4 v Česku a Poľsku? Štyria najlepší ľudia boli na ME, takže museli ísť pretekári z druhej vlny. V Česku nám po 15. kilometri traja spadli, jeden dokonca skončil v nemocnici. Bolo to veľmi nervózne, veľa sa padalo, fúkalo a podľa toho to aj tak vyzeralo. V Poľsku sme s tým chceli niečo spraviť a to, že prišla do cieľa väčšia skupina a Adam Foltán bol dvanásty, tak to je už otázka horšie načasovaného špurtu. Verím, že podstatne inak to bude vyzerať v Novej Bani. Na tieto preteky sa sústreďujeme a samozrejme budeme aj najviac motivovaní. Iba deň pred pretekmi v Novej Bani je naplánovaná maďarská časť V4. Budete pred domácim podujatím šetriť najlepších pretekárov? Ja by som aj chcel, ale... Jeden má otras mozgu, druhému operovali kľúčnu kosť, ďalší má covid, iný zase užíva antibiotiká. Martin Haring pôjde určite v piatok MTB, Lukáš Kubiš isto v nedeľu a ešte sme sa nerozhodli, či aj v sobotu.

Budeme mať problém, aby sme v sobotu postavili šesť ľudí. Nie je nás toľko, a keď sa vám nakopí toľko zdravotných problémov, tak to nemáte ako rotovať. Čo hovoríte na okruhy, ktoré organizátori pripravili? Ja som bol trochu sklamaný, že organizátori nezaradili krátko po štarte úzky úsek, ktorý sa mi veľmi páči. Vlani bol tiež zrušený pre dážď. Viackrát sa pôjde cez mesto, ale myslím si, že Kubišovi vyhovuje aj takáto trať.

Ten vlani skončil štvrtý. Má z vášho tímu najväčšie šance aj teraz? Ak má niekto najbližšie k víťazstvu, tak on. V súčasnosti má dobrú formu a reálne to môže vyhrať. Bol s tými najlepšími na spoločných majstrovstvách Česka a Slovenska na veľmi ťažkej trati a tiež bol vpredu na ME, kde však nezvládol špurt. Myslím si, že tam bol jedným z favoritov na medailu. Je to náš jednoznačný líder. Máme aj záložné plány, keďže v cyklistike sa môže stať hocičo. Už som spomínal, čo sa nám stalo v Česku. Urobíme všetko preto, aby Lukáš uspel. Jednoznačne má najväčší potenciál.

Lukáš Kubiš. (Autor: Ján Melicher - Slovenský zväz cyklistiky)

Ako vnímate konkurenciu na pretekoch V4? Je to štandardná konkurencia na túto stredoeurópsku úroveň. Elkov a poľský tím Mazowsze Serce sú najsilnejšími hráčmi, ale dobre sa darí aj ATT Investment s Matúšom Štočkom či nemeckým šprintérom Mikom Hemingom. Ja by som tieto tímy označil ako najsilnejšie tímy nielen v našom regióne, ale celkovo aj v Európe. Dokazujú to aj dosiahnuté výsledky. Mazowsze Serce vyhralo Europa Tour kontinentálnych tímov a Elkov bol tretí. Čo hovoríte na Erika Baška, ktorý sa od nákazy koronavírusom nevie vrátiť do optimálnej kondície? Nevie sa stále z toho dostať a uvidíme, či bude v Novej Bani štartovať. Jeho sezóna je veľmi zlá a jeho zdravotný stav nie je takmer o nič lepší.

V rámci série V4 vyhral slovenský jazdec preteky naposledy v roku 2016 (Marek Čanecký v Poľsku, pozn.). O čom to svedčí? V prvom rade sa treba pozrieť na počet obyvateľov a tiež na vzťah k cyklistike. V Poľsku je na úplne inej úrovni ako u nás. To nemá nič spoločné s podmienkami. Dokonca musím povedať, že u nás sú podmienky pre mládež neporovnateľne lepšie ako v Čechách či v Poľsku.

U nás je však veľmi slabá tradícia a pokiaľ nebol Sagan, tak o cyklistiku nebol záujem. Mladým sa nedostane ani pocit uznania, pretože všetko je porovnané so Saganom, ktorý je najlepším cyklistom za ostatných 30 rokov na svete. Aké vrcholy sezóny čakajú tím Dukla Banská Bystrica do konca sezóny? Čakajú nás európske šampionáty MTB, na dráhe a tiež na ceste. Treba zdôrazniť, že osem z 11 našich pretekárov je do 23 rokov, takže razom sme sa stali jedným z najmladších tímov vôbec. Pre nás bude podstatné v auguste Tour de l'Avenir, pretože naši pretekári sú kostra reprezentácie, ak nie celá. Potom sa budeme pripravovať na Okolo Slovenska a na svetové šampionáty. Partneri podujatia Visegrad 4 Bicycle Race 2022