VIDEO: Rekord už neprekoná. Cavendish po páde odstúpil z Tour

Držal sa za rameno. Hneď boli pri ňom zdravotníci a presunuli ho do sanitky, kde ho ošetrovali. O pár minút oznámili, že Cavendish na Tour nepokračuje.

To sa však už nestane. „Mark 35-tku už nedosiahne. Oh, veľmi smutný moment,“ oznámil komentátor Eurosportu Rob Hatch.

"Je to škoda, že neuvidíme 35. víťazstvo, ale Mark vytvoril obrovský kus histórie. To že je v počte víťazných etáp na prvom mieste spoločne s Eddym Merckxom je historické," komentoval bývalý víťaz zeleného dresu Robbie McEwen.

"Aj teraz bol blízko k tomu, aby to dosiahol. Ale najsmutnejšie je, že aj keby to nedosiahol, nepríde do cieľa," doplnil výborný šprintér.

VIDEO: Mark Cavendish skončil na zemi a odstúpil z Tour de France 2023