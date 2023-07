Musel som brzdiť. Moja chyba, vravel van Aert. Z víťazstva sa tešil bývalý majster sveta

Mal solídnu formu a zlepšoval sa. V piatok v 7. etape bol druhý. V ďalších dňoch chcel zabojovať o víťazstvo. Ak by ho vybojoval, bolo by 35. na Tour de France.

„Nevedeli sme, či to dnes bude etapa pre šprintérov alebo pre únik, ale šprintérske tímy sa postarali o to, aby to skončilo hromadným dojazdom. Som rád za to, akú pozíciu mu pripravili chalani. Mal som dobré nohy, aj keď bol to veľmi dlhý šprint.

Je to pekné vyhrať etapu, hoci je pravda, že asi 15 metrov pred cieľom som už nemal sily a už som bol blízko k tomu, aby som prestal šliapať,“ hovoril v prvom rozhovore Pedersen.