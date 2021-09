So Saganom nejde ani Baška. Doplatí na súčasný trend?

"Chcel som vyhrať etapu. To sa mi, bohužiaľ, nepodarilo. Nie som spokojný. Dúfam, že nabudúce sa mi podarí dosiahnuť lepšie výsledky," zaprial si Baška po záverečnej etape s dojazdom v Senici.

Po dvoch rokoch sa vrátil na domáce etapové podujatie, no už len v pozícii domestika. A nebolo to len pre účasť Petra Sagana.

"Trvalo tri-štyri mesiace, pokiaľ som mohol opäť normálne trénovať a regenerovať. Teraz je to lepšie, ale stále nie ideálne," uviedol Baška v rozhovore pre Sportnet po 65. ročníku pretekov Okolo Slovenska.

"Snažil som sa čo najviac podporiť Petra. On ma najväčšiu kvalitu a šancu uspieť. Mal som iné postavenie než pred dvoma rokmi.

Za normálnych okolností mohol pred domácimi fanúšikmi rozbiehať šprinty Petrovi Saganovi, no tentokrát na to nemal výkonnosť.

Dobre pracoval najmä v záverečnej etape s cieľom v Trnave, kde sa tímu Bora-Hansgrohe podarilo unaviť pelotón. Vpredu sa vytvorila 26-členná skupina, no kľúčový súper Petra Sagana v nej vďaka ostrému tempu chýbal.

"Nechceli sme to nechať do šprintu, pretože tam bolo riziko, že keď vyhrá etapu Hodeg, tak by Peťo nevyhral celkovú klasifikáciu.

Snažili sme sa ho utrhnúť alebo urobiť ťažké preteky. Prípadne, keby aj neprišla do cieľa malá skupina, tak aby bol Hodeg unavený," zhodnotil Baška.