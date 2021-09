Cesty Saganovcov sa rozdelia. S Jurajom vo Francúzsku nepočítajú

TRNAVA. Keď dostal Peter Sagan prvý raz otázky ako sa dostal k cyklistike, hovoril, že to bolo vďaka bratovi Jurajovi. On začal s cyklistikou prvý, Peter si skúsil bicykel neskôr a už pri ňom ostal. S bratom vytvoril nerozlučnú dvojicu. Navzájom si pomáhali. Na začiatku kariéry bol ťahúňom možno Juraj, neskôr mu naopak pomohol Peter. Prakticky celú kariéru jazdili spolu. Po jedenástich rokoch v elitnej cyklistike sa ich cesty rozchádzajú. Kým Peter sa v roku 2022 stane členom prokontinentálneho tímu TotalEnergies, Juraj nie.

„Dlho sa čakalo kým sa vyjadrí TotalEnergies. Hneď prvý deň pretekov Okolo Slovenska manažérovi oznámili, že so mnou nepočítajú. Manažér teraz rozhodil siete a uvidíme v priebehu pár týždňov či sa niečo podarí. Bude to novinka, ale nehovoril by som o sklamaní. Ja som aj Peťovi na začiatku sezóny vravel, že sa bavíme asi o poslednej zmluve. Ide hlavne o neho a on musí byť spokojný,“ uviedol Juraj Sagan po skončení pretekov Okolo Slovenska.

S kariérou chcel skončiť Do veľkej cyklistiky sa dostal vďaka bratovi. Nechýbalo však veľa a s kariérou by skončil skôr ako ho Peter dotiahol do tímu Liquigas. V roku 2009 jazdil Juraj v malom francúzskom tíme. Chcel sa posunúť, získať skúsenosti. Lenže podmienky boli veľmi zlé, navyše tím pretekárom neplatil. Preto sa vrátil na Slovensko a zvažoval, že s cyklistikou skončí.

Bol som v takom rozpoložení, že som to chcel zabaliť. Zadarmo som pretekať nechcel a už som si pomaly hľadal druhú robotu,“ hovoril Juraj Sagan v rozhovore pre portál biker.sk. Práve vtedy však začal zbierať prvé úspechy Peter Sagan. Taliansky tím mu hneď ponúkol novú zmluvu a on si dal podmienku, že chce, aby s ním jazdil aj Juraj. „Veľmi som sa obával toho, aký to bude obrovský skok z amatérskej cyklistiky do profi. Spravil som však najväčší a najzásadnejší prestup v cyklistike,“ povedal starší z bratskej dvojice Saganovcov.

Juraj Sagan v drese talianskeho tímu Liquigas - Cannondale. (Autor: TASR)

Splnený sen na Tour de France Bol prakticky pri všetkých úspechoch brata vo veľkej cyklistike. Pri troch tituloch majstra sveta či víťazstvách na klasikách Okolo Flámska a Paríž-Roubaix. Tímy Cannondale, Tinkoff či Bora-Hansgrohe ho však nebrali na Tour de France. S jednou výnimkou. V roku 2017 sa dostali do nominácie obaja Saganovci.

„Štartovať spolu na Tour, bol pre nás s Peťom sen. Je to najväčšia cyklistická udalosť roka, je tam obrovský tlak a každý sa chce čo najlepšie prezentovať. Môj osobný cieľ bolo pomôcť mu vyhrať aspoň nejakú etapu. Od štartu sa nám darilo a potom prišla etapa, ktorú Peťo vyhral. Do cieľa som prišiel v grupete a všetci skandovali: Sagan, Sagan, Sagan. Neskutočne som si to užíval, tú satisfakciu za to, že som si svoje dobre odrobil,“ spomínal pre biker.sk. Po odstúpení brata si poplakal Na druhý deň sa však všetko obrátilo. Rozhodcovia Petra z Tour de France vylúčili za nebezpečný šprint. Bol to omyl. Sagan vo štvrtej etape pád britského súpera Marka Cavendisha nezavinil. Lenže rozhodcovia ho i tak vylúčili. Juraj mal na Tour pokračovať.

„Stále som bol v tom, že je to moja prvá Tour, chcem ju dokončiť a aj sa pobiť za brata. Pred štartom za mnou prišiel nórsky novinár, začali sme sa rozprávať a opýtal sa ma, aký je to pocit, keď tu Petrov bicykel stále je, ale brata tu už nemáš. Vtedy mi to celé docvaklo, spustili sa mi slzy, dal som si okuliare a išiel som preč. Išiel som sa podpísať na štart, ale cítil som akúsi samotu,“ vysvetľoval. Zvyšok pretekov nezvládol skôr psychicky ako po športovej stránke. Nevedel sa vyrovnať s tým, že jazdí bez Petra. Lomcovali ním emócie. Opakoval si: „Si na Tour de France, uvedom sa, daj sa dokopy.“