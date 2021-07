So Saganom zvádzal skvelé súboje, po sezóne ukončí kariéru

Už 39-ročný šprintér dosiahol na najslávnejších cyklistických pretekoch zatiaľ jedenásť víťazstiev. Prípadným nedeľňajších triumfom by vyrovnal zápis Petra Sagana, ktorého na Elyzejských poliach v Paríži niekoľkokrát zdolal.

"Som veľmi šťastný z toho, čo som dokázal spolu s mojimi spolujazdcami a tímu okolo mňa. Bez nich a samozrejme bez mojej rodiny by som to nedosiahol," skonštatoval Greipel vo videu.

Nemec so širokým úsmevom a prezývkou "Gorila" takisto vyjadril vďaku za podporu, ktorú dostával počas kariéry. Pretekárom v profipelotóne praje všetko dobré a dúfa, že aj po kariére zostane pri cyklistike.

"Neobzerám sa späť s hnevom. Pozerám sa do budúcnosti s veľkým šťastím," dodal dvojnásobný víťaz austrálskych pretekov Tour Down Under.

Tour de France