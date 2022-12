Neymar môže vyrovnať rekord Pelého. Snívame o titule, hovorí

"Snívame o titule, to je jasné. Ale musíme ísť krok za krokom. Proti Kórejskej republike to bol štvrtý zápas, čakajú nás ešte tri, no sme pripravení.

Lídrom je Luka Modrič. Tridsaťsedemročný kapitán odohral v skupinovej fáze okrem štyroch minút plnú porciu a v osemfinále bol na ihrisku do 99. minúty.

"Nebol to vôbec ľahký zápas, ale náš tím je postavený tak, aby na ihrisku trpel a ak musí trpieť, tak je lepšie, keď na konci vyhrá," povedal po osemfinále.

Kvalita súpera je desivá

Rovnako ako v predchádzajúcich dueloch by mal nastúpiť v strede poľa s Mateom Kovačičom a Marcelom Brozovičom. Skúsená trojica diktuje hru Chorvátska a tréner Dalič sa na ňu bude spoliehať aj v piatok.

Proti Brazílii chce použiť podobný herný plán, ako v Lige národov proti úradujúcim majstrom sveta z Francúzska, ktoré jeho zverenci zdolali 1:0.

"Šírka a kvalita brazílskeho kádra je desivá a sú najlepší tím na týchto MS. No poviem aj to, že by mali byť radšej na nás pripravení, pretože sa nemáme čoho báť. Nehovorím, že je to zápas 50 na 50, ale taktiež nie sme outsideri.

Keď sa pozriem na Brazíliu, myslím si, že môžu mať problém pri dlhšom držaní lopty na strane súpera," citovala ho stanica ESPN.