Keane kritizuje oslavy Brazílčanov, považuje to za neúctu k súperovi

Niekdajšiemu írskemu stredopoliarovi Royovi Keanovi sa však správanie brazílskeho kouča nepáčilo a ostro ho za to skritizoval. „Nemôžem uveriť tomu, čo vidím,“ povedal expert televízie ITV podľa webu Sky Sports.

„Nepáči sa mi to. Ľudia vravia, že je to ich kultúra. Ale myslím si, že v skutočnosti je to nerešpektovanie protivníka.

Strelili štyri góly a správali sa tak po každom z nich. Prvá oslava mi až tak nevadila, až tie ďalšie, aj s účasťou trénera. Nemyslím si, že to bolo správne,“ povedal 51-ročný rodák z Corku a bývalý hráč Manchestru United.