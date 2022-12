Slovák, ktorý žiaril v Chorvátsku, vysvetľuje: Prečo sa malej krajine tak darí?

„Srší z nich sebavedomie a národná hrdosť. Ak do toho dáte srdce a futbalové umenie, vznikne z toho toto,“ hovorí pre Sportnet bývalý hráč a dnes tréner PETER LÉRANT .

Úradujúci vicemajstri sveta z Chorvátska zažívajú opäť úspešné ťaženie, na MS 2022 postúpili už do štvrťfinále. Prekvapilo vás to alebo ste to očakávali?

Pasoval som ich za čierneho koňa turnaja. Myslím si, že po výsledkoch z predchádzajúcich dvoch šampionátov, či už svetového alebo európskeho, s nimi musel každý počítať.

Mali momenty, aj v osemfinále proti Japonsku, ktoré ich mohli stáť postup, ale disponujú množstvom kvalitných hráčov. Dokazujú, že majú stále veľa talentov a futbal je tam náboženstvom.