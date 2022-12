Lukaku mohol byť hrdina Belgicka, spálil však stopercentné šance

/zdroj: AFP/:

Luka Modrič, kapitán Chorvátska: "Sme nemierne šťastní, že sme v najlepšej šestnástke. Za náš výkon sme si to zaslúžili. Prežili sme pár veľmi ťažkých momentov, keďže sme hrali proti skvelému tímu. Dosiahli sme náš prvý cieľ a ukázali sme, že sme top tím."

Roberto Martinez, tréner Belgicka: "Bol to môj posledný zápas na lavičke národného tímu. Nemôžem pokračovať. Bol by to koniec bez ohľadu na to, ako by sme tu dopadli. Či by sme boli majstri sveta alebo vypadli už v skupine. Nemá to nič spoločné s tým, že sme nepostúpili.

Nerezignoval som, len mi vypršala zmluva. Ak by sme dnes vyhrali a postúpili, tak si myslím, že by sme v ďalších kolách videli skutočné Belgicko a boli by sme konkurencieschopní. Sklamanie bolo proti Maroku, dnes stál proti nám silný súper. V prvých dvoch zápasoch v skupine sme to neboli my."