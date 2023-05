Prekvapenie na úkor Čechov. Lotyši ich zdolali a vrátili sa do boja o štvrťfinále

/zdroj: hokej.cz/

Kari Jalonen, tréner Česka: "V prvej tretine sme nehrali dobre, Lotyšsko malo navrch. Zvyšok zápasu sa mi z našej strany páčil. Neviem, prečo sme nezachytili štart, nemali sme rýchlosť a boli sme pod tlakom. Inak to bol skvelý zápas, výborná atmosféra. 'Comeback' v tretej tretine ukázal náš charakter. V predĺžení sme mali viac šancí, ale oni jednu svoju využili."

Michal Jordán, obranca Česka: "Je to ťažké, bol to vyrovnaný zápas. Bolo dobré, že sme na konci vyrovnali, ale, žiaľ, prehrali sme v predĺžení, kde boli šance na oboch stranách. Mali sme to na hokejke, ale taký je niekedy hokej. Pred nami sú ďalšie zápasy, oddýchneme si a verím, že do ďalšieho zápasu vletíme a vyhráme ho."