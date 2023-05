V kabíne je oslava, ale ja som ešte s novinármi, žartoval Lotyš po historickom triumfe

Čo spraví výhra s vaším sebavedomím? Už ste to naznačili, prvýkrát v histórii ste na MS zdolali český tím...

Neviem ako Česi, ale my sme túto štatistiku dobre poznali. Keď s niekým neustále prehrávate, máte to v mysli. Náš hokej nie je založený na kreativite, my nevyhráme duely nad silnými tímami peknou, ale bojovnou hrou. Obetavosť, systém, to musíme predvádzať. Krásne to ukázal Karlis Čukste, ktorý mal množstvo zblokovaných pokusov.

Myslíte si, že vás Česi podcenili?

To je otázka na nich (úsmev).

Duel bol reklamou na hokej, súhlasíte?

Určite áno. To je krásne na tomto turnaji. Začalo to už zápasom Slovenska s Českom, to bol hokejový ohňostroj. Po zápase so Slovenskom som si hovoril, že netreba vešať hlavy. Je to asi naposledy, čo hrám turnaj MS doma. Treba si ho užiť a hrať naplno.