Brazílčania chcú góly oslavovať tancom. Rešpektujte nás, vraví tréner Tite

"Nejde o zosmiešnenie súpera, to v žiadnom prípade. Je to jedna z našich hlavných čŕt a robíme to prirodzene, nech sme kdekoľvek.

Brazílčania majú na turnaji v Katare viacero osvedčených zakončovateľov - okrem Viníciusa Juniora a Raphinhu aj spomenutého Neymara, Rodryga, Richarlisona, Antonyho, Gabriela Jesusa, Gabriela Martinelliho či Pedra. Dá sa preto očakávať, že môžu nastrieľať dosť gólov.

"Musíme prijať to, akí sme. Je to šťastie. Sú chvíle, keď sa vieme zabaviť. Každý si to užíva po svojom, my to robíme tancom. Rešpektujeme súperov, ale musíme rešpektovať aj seba," dodal Tite.

MS vo futbale 2022