Veľký výsledok prišiel vždy po nejakom zlom, spomína Fodrek. Slovanu v Európe verí

Sezóna 2005/2006 sa zapísala do histórie slovenského klubového futbalu. Artmedia Petržalka v Lige majstrov dosiahla pamätné víťazstvo nad Celticom Glasgow 5:0, vyradila Partizan Belehrad a ako jediný slovenský klub dokázala bodovať v skupinovej fáze. Vyhrala v Porte, doma s ním remizovala a dvakrát uhrala bod s Glasgow Rangers. Na tento úspech už roky nedokáže nikto nadviazať. Desiaty raz v histórii sa o to medzi európskou špičkou pokúša Slovan Bratislava. Pred zápasom 2. kvalifikačného kola s Ferencvárosom Budapešť sme sa o tom porozprávali s dlhoročným hráčom Slovana i Artmedie, dnes trénerom slovenskej reprezentácie do 17 rokov BRANISLAVOM FODREKOM.

Čo sa v rozhovore dozviete: Nakoľko zohral pri postupe Slovana rolu tréner Weiss?

Spomenul si po výhre v predĺžení na cestu Artmedie?

Môže Slovan napodobniť jej úspech v Lige majstrov?

Zdolajú belasí maďarský Ferencváros 5:0?

Sleduje exspoluhráča Baláza Borbélyho v Dunajskej Strede?

Mali ste čas sledovať slovenské tímy v pohárovej Európe? Samozrejme, bol som sa aj osobne pozrieť na zápasy Slovana a Dunajskej Stredy, odvety a oba zápasy Ružomberka som videl v televízii. Teším sa, že všetky slovenské kluby úvod zvládli a v druhom kole budú všetky štyri, keď sa k nim pridá aj Trnava. Najťažšieho súpera mal určite Slovan v kvalifikácii Ligy majstrov, Dinamo Batumi sa ukázal ako silný súper. Prekvapil vás gruzínsky šampión? Ani nie, čakal som, že budú nepríjemní. Vidieť to na klubovej aj reprezentačnej úrovni, a to už v mládeži. Sú to rýchli a šikovní futbalisti. Tréner Weiss už pred zápasom avizoval, že Batumi je dynamické a veľmi technické mužstvo. Mali doma silnú divácku podporu, navyše nedávno predali hráča do Neapola za 10 miliónov eur, to tiež o niečom svedčí.

A v zápasoch sa to potvrdilo. Nerád by som opakoval, čo sa už hovorilo a popísalo, prejavili sa pri Slovane rôzne objektívne faktory ako rozohratosť, noví hráči, na druhej strane pri Batumi bola slabšou stránkou finálna fáza a zakončenie, nebezpečné a dobré akcie nevedeli dotiahnuť do gólu. Slovan potreboval prejsť cez prvé kolo, vo finále to zvládol a spravil dôležitý krok. Teraz ho čaká ďalších minimálne šesť európskych zápasov. Keď strelili hráči Batumi prvý gól, verili ste ešte v postup Slovana? Slovan bol vo veľmi ťažkej situácii. Málokto čakal, že to dokáže otočiť. Ale dúfal som, že si ešte vytvorí tlak a vybojuje aspoň penalty. Tréner Weiss poslal na ihrisko všetko ofenzívne, čo má k dispozícii. Už prvý gól začal pri Weissovi, pekne si narazili striedajúci Šaponjič a Barseghjan, a druhý gól ukázal jedinečnosť a výnimočnosť mladého Vlada. Bolo to od neho vedomé, málokto by v takom čase zápasu zvolil takéto riešenie, klobúk dole. Hoci aj chyba, akú Gruzínci spravili pri tom rohu, sa na tejto úrovni často nevidí.