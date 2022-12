Uväznil ho hurikán. Boxer Csemez zapôsobil aj na kubánskych policajtov

„Výsledkovo to bol asi môj najhorší rok,“ priznal bez okolkov 24-ročný boxer.

„Tak, ako som vlani pred kvalifikáciou vyhlásil, že určite si miestenku vybojujem, podobne som na tom aj teraz. Beriem to tak, že tento rok nebol dobrý, ale ďalší bude o to lepší,“ vravel s neochvejným sebavedomím.

Csemez je členom Národného športového centra, pripravuje sa v Galante v KO Box Clube Tomiho Kida.

„V tomto roku bol asi mojím najväčším úspechom zisk titulu majstra Slovenska. Myslím si, že aj na európskom šampionáte som mohol získať medailu, no za trochu čudných okolností som prehral so súperom z Ukrajiny. Ale to už mám za sebou,“ zhrnul svoj športový rok mladý športovec.