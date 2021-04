Španiela zbijem, ďalší môžu prísť aj naraz. Slovenský boxer je sebavedomý

Do Londýna cestoval s plánom získať olympijskú miestenku, no napokon sa vrátil s koronavírusom. Vôbec však nepochybuje o tom, že sa do Tokia kvalifikuje. Boxer ANDREJ CSEMEZ hovorí o sebe, že je jednoduchý chalan, ale o svojich cieľoch má jasno. Z Tokia chce priniesť medailu.

Prvý zápas olympijskej kvalifikácie ste absolvovali ešte vlani v marci. Kvalifikačný turnaj však pre koronavírus prerušili a doteraz ho neskompletizovali. Kedy vás čakajú boje o Tokio?

Turnaj prerušili 16. marca 2020 a pokračovať má 4. júna 2021 v Paríži. Na to, aby som získal olympijskú miestenku, musím vyhrať ešte dva zápasy.