Triebeľová považuje olympiádu za vrchol svojej kariéry. Verím, že prekvapím, hovorí

Triebeľová je vôbec prvou ženou, ktorá bude na OH reprezentovať Slovensko v boxe. V Paríži bude štartovať v kategórii do 66 kg.

BRATISLAVA. Ďalší traja slovenskí reprezentanti v utorok vyrazili smer OH v Paríži.

Odchádzam s najväčšími ambíciami, ale takisto aj pokorne. Čas ukáže, ja dám do toho určite všetko," uviedla bronzová medailistka z tohtoročných ME.

"Zúčastnila som sa aj na mládežníckych OH, ale to sa nedá porovnať. Musela som sa trošku vyrovnať s tlakom.

Jenčušová sa vo svojom debute na olympijskej pôde predstaví v cestných pretekoch aj časovke jednotlivcov.

"Som rada, že sa to nakoniec podarilo. Moc som tomu neverila, ale potom, keď som videla relokáciu miesteniek, tak som dúfala, že by to mohlo vyjsť a som rada, že môžem ísť v jednej disciplíne navyše," tešila sa trojnásobná majsterka SR v časovke a dvojnásobná majsterka SR v cestných pretekoch.

V Paríži by 22-ročná Jenčušová rada predviedla čo najlepší výkon.

"Ambície sú určite zájsť čo najlepšie, čo sa týka aj mojich číselných predpokladov. Čo sa týka umiestnenia, uvidíme.

Bude tam špička a nie sú preteky, kde by bola kvalitnejšia konkurencia, čiže budem rada, že sa budem môcť porovnať s tými najlepšími," vyhlásila univerzitná majsterka sveta v cestných pretekoch.

VIDEO: Nora Jenčušová