Je už iný ako vlani, vraví promotér. Dubois si po triumfe nad Joshuom trúfa na odvetu s Usykom

"Chcem Daniela vidieť opäť bojovať proti Usykovi. Teraz už je to iný Daniel Dubois ako vlani, je fyzicky aj mentálne zrelší. Nejaký čas tu ešte bude a má v rukách všetky nástroje na to, aby ovládol túto hmotnostnú kategóriu," vyhlásil promotér Warren.

"Daniel potom stratil sústredenie. Myslím si, že to bolo kvôli tomu, že bol o niečo mladší a asi nemal dostatok skúseností v ringu, aby to zvládol. Ale teraz je to úplne iný muž. Videli sme to v sobotu večer," reagoval Warren.

Súboj medzi Duboisom a Joshuom sledoval naživo aj Usyk, na krátky čas prerušil svoju prípravu na decembrový duel proti Furymu a vycestoval do Londýna.

Joshua ani po zdrvujúcej prehre neplánuje skončiť.

"Nevyšlo nám to, ale musíme sa sústrediť na pozitíva, taká musí byť naša mentalita. Pozrite sa, čo sme dosiahli za 11 rokov! Bolo to fenomenálne. Bola to jazda ako na horskej dráhe, ktorá sa však ešte nekončí. Mám ešte veľa čo priniesť do hry a nech to dlho pokračuje," uviedol prostredníctvom videa na sociálnych sieťach.