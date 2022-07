Majstrovský opasok Muhammada Aliho z roku 1974 vydražili za šesť miliónov eur

DALLAS. Majstrovský opasok legendárneho amerického boxera Muhammada Aliho z roku 1974 vydražili na aukcii v Dallase za viac ako 6 miliónov eur.

Novým majiteľom vzácnej športovej trofeje sa stal Jim Irsay, majiteľ tímu amerického futbalu Indianapolis Colts.

"Som hrdý na to, že ho môžem vlastniť," povedal po víťaznej dražbe a dodal, že opasok pridá do svojej zbierky rockovej hudby, suvenírov z popkultúry a americkej histórie.



"Dvaja záujemcovia sa niekoľko hodín predbiehali v ponukách, aby získali tento opasok. Dokazuje to, aký je hodnotný a aký odkaz v sebe nesie," uviedol Chris Ivy, riaditeľ americkej nadnárodnej aukčnej spoločnosti Heritage Auctions, ktorá sprostredkovala dražbu.