Experti vidia Slovensko v semifinále MS. Neúčasť hviezd stmelí tím, tvrdia

BRATISLAVA. Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov Ivan Feneš neposkladal na preložený juniorský šampionát najsilnejší káder. V zostave chýba trojica draftovaných hráčov Juraj Slafkovský, Šimon Nemec a Filip Mešár, aj niekoľko zranených opôr.

Bývalí hokejisti Boris Valábik, Michal Handzuš a niekdajší tréner reprezentácie do 18 rokov Norbert Javorčík zhodnotili šance mladých hráčov na turnaji.

2. Kto by mohol prevziať úlohu lídra?

Na snímke ex tréner reprezentácie U18 Norbert Javorčík. (Autor: TASR)

Norbert Javorčík

(tréner reprezentácie do 18 rokov v rokoch 2016 – 2017)

1. Samozrejme, je to strata. Draftovaní hráči ukazovali, že môžu patriť k lídrom aj v mužskom hokeji. Na jednej strane je to oslabenie, na druhej strane, je to príležitosť pre ďalších hráčov, aby sa popasovali s touto šancou a vyrástli. Všetko zlé je na niečo dobré.

2. Tréneri očakávajú, že pozíciu lídra zaujme Adam Sýkora. Týmto hráčom môže byť aj Matej Kašlík alebo brankár Šimon Latkóczy. Vyzdvihol by som ešte Rayena Petrovického, Jakuba Demeka, Dalibora Dvorského a Oleksija Mykluchu.