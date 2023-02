Možno som bežala nad svoje možnosti, vraví Bátovská Fialková

BRATISLAVA. Generálku na rýchlostné preteky zvládla priam ideálne. V stredu v miešanej štafete dokázala Paulína Bátovská Fialková expresne odstrieľať a pridala výborný bežecký výkon. Štafetu odovzdávala na tretej pozícii.

Bola to pre ňu skúška na piatkový šprint. „Cieľom bolo, aby som si to nacvičila. Už ostáva len modliť sa, aby to vyšlo aj v piatok,“ hovorila po štafete pre RTVS.

V tejto sezóne viackrát ukázala, že strelecky sa v porovnaní s uplynulými sezónami výrazne zlepšila.