ONLINE: Biatlonistky dnes idú štafetu na ZOH 2022 v Pekingu

Česká štafeta poslala na první úsek Evu Puskarčíkovou, která následně předa Markétě Davidové. Po dvou úsecích by ideálně měly být naše holky hodně vysoko, což by na třetím úseku měla podpořit také Jessica Jislová. Ta má spolehlivou mušku, čímž kompenzuje pomalejší běh. Opačným případem pak je Lucie Charvátová, které běh absolvuje na jedničku, ale trápí jí především položka ve stoje. Českou štafetu můžeme označit klidně za černého koně závodu, avšak musí se všechno sejít. Jinak děvčata budou jistě brát postavení do osmého místa.