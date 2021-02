Od tejto sezóny vraj už nič nečaká. Fialková však na víťazku takmer nestratila

Už po úsekoch Michala Šimu a Tomáša Hasillu bolo jasné, že Slováci budú bojovať len o to, aby ich súperi nedostihli o celý okruh. Po prvej polovici pretekov bola štafeta so stratou troch minút a 12 sekúnd na 20. priečke.

Najlepším výsledkom Slovenska v súťaži miešaných štafiet v rámci majstrovstiev sveta ostáva 7. miesto z roku 2013. Pred rokom obsadili Slováci 18. priečku.

Titul obhájili Nóri. Striebro si senzačne vybojovalo Rakúsko, bronz brali Švédi.

Môžu si zlepšiť maximum

Staršia zo sestier pred pretekmi vravela, že sa cíti veľmi dobre. Pred šampionátom absolvovala dlhšie sústredenie. V Obertilliachu strávila 16 dní.

„Nebadám tie problémy, ktoré som mala pred tým,“ vravela s úsmevom pre RTVS.

„Ale tie sa doteraz ukazovali len v pretekoch. Dúfam, že na ne môžem už zabudnúť. Od tejto sezóny však už ne mám veľké očakávania. To mi povedali aj lekári. Budem rada, ak sa vrátim do dobrých pocitov.

Výkony sestier Fialkových sú príjemným prekvapením. Dôležité bude, či výkon dokážu zopakovať cez víkend.

V sobotu sú na programe rýchlostné preteky a v nedeľu stíhacie. Paulína sa v tejto sezóne ani raz nedostala do stíhačky a jej najlepší výsledok je 74. miesto.

Ivone sa to podarilo už získať aj body do Svetového pohára, keď v Oberhofe dobehla v šprinte na 28. mieste, no je to jej jediný úspech. Nedokázala naň nadviazať.



Ak Fialkové cez víkend zopakujú výkon zo štafety, môžu bojovať o najlepšie umiestnenia v tejto sezóne.