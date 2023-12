Kapustovú prekvapilo, že dostane peniaze. Borguľa verí, že forma bude gradovať

Zatiaľ to ide v streľbe všetko podľa plánu, vychádza mi to v pretekoch tak ako na tréningoch,“ netajila spokojnosť na pondelňajšom brífingu v sídle Slovenského zväzu biatlonu v Banskej Bystrici.

„Lepší začiatok vo Svetovom pohári som si ani nemohla priať. Verím, že do stíhacích pretekov sa budem kvalifikovať pravidelne, že tam už výkonnostne patrím. Mám rada streľbu a všetko čo je s ňou spojené.

A to sa napokon podarilo, štyri položky absolvovala bez chybného výstrelu. V Lenzerheide tak neminula terč.

Kapustovú prekvapil aj finančný bonus za toto umiestnenie:

„Prišiel za mnou Lukáš Daubner s papierom, že to mám vyplniť. Tak som pozerala, že čo to je, a on že idem dostať prize money.

Je to niečo nové pre mňa, ale je to aj ďalšia motivácia, príjemne ma to potešilo. Na juniorských pretekoch sa prize money nedávajú.“

Prekonala aj Kuzminovú

V novom miléniu je Kapustová najmladšou Slovenskou, ktorá vo Svetovom pohári bodovala a to sa jej podarilo už v piatom štarte kariéry.

„Je skvelé prekonať v tomto ukazovateli Nasťu Kuzminovú, teší ma to. O to je väčšia motivácia do ďalšej práce,“ prezradila 21-ročná rodáčka z Revúcej, pre ktorú zostávajú prioritou juniorské preteky, k čomu na brífingu uviedla: