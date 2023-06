Muž a žena v jednej lodi? Najprv boli ako Titanic, potom zmenili loď, aj pozície

V semifinále obsadili šieste miesto a postúpili do sobotňajšieho B-finále. V cieli neskrývali sklamanie, lebo cítili, že by mali na postup. Na štarte nevedeli trafiť do štartovacieho bloku, no štartér napriek tomu preteky odštartoval.

Slovenská loď síce stratu na súperov sťahovala, ale dvestovka je nekompromisná trať. Hoci Sidová a Myšák dosiahli o sekundu lepší čas ako o deň skôr v rozjazde, na postup do finále to nestačilo.

„Podbehli sme tie šnúrky, čo nás tam držia. Práve, keď som z toho vycúval, tak to odpálil. Pritom to určite musel vidieť, lebo som bol pozadu o štvrť lode,“ vravel Myšák.

„Predovšetkým, vtedy sme mali ženskú loď. Bianka bola vo vzduchu na vznášadle a ja som rozrážal límcom vodu. Tak sme skočili do našej veľkej lode, v čom so Samom jazdím, a skúsili sme sa aj vymeniť,“ doplnil Myšák.

V niektorých športoch sú zmiešané disciplíny súčasťou olympijského programu. „Ja by som to uvítala, ak by to bolo aj u nás. Veľmi ma to bavilo,“ vyhlásila Bianka Sidová.

„Keď už, tak radšej päťstovku, ktorá nám viac pasuje. Aj keď toto bolí len chvíľku. Dvakrát som žmurkol a boli sme v cieli,“ doplnil Myšák.

Najmladšia dvojica

Bianka Sidová absolvovala na Európskych hrách najviac štartov z celej slovenskej kanoistickej výpravy.