Najskôr olympiáda, potom politika. Bude Vlček sedieť v štvorkajaku?

Byť v takejto konkurencii vo finále je fantastické. S Ákosom sme si to veľmi užívali, dobre sa nám išlo, dali sme do toho všetko.

Na jazere Kryspinów ste absolvovali tri štarty, rozjazdu, semifinále a finále. Ktorá bola najvydarenejšia?

S finálovou jazdou naozaj môžeme byť spokojní. Mali sme dobrý štart, to bol jeden z našich cieľov, aby sme na ňom nezaspali. Myslím si, že sa to aj podarilo. Celú trať sme mali dobre nastavenú, aj v strede sa nám išlo dobre a v závere sme vedeli ešte pridať.

Cítil som, že aj Ákos ide dobre, že mal sily aj v závere, čo je inak trocha podozrivé, možno počas trate trochu šetril silami... (smiech)

Ale žarty bokom, bolo to dobré, užíval som si to. Nemáme byť prečo smutní, aj keby sme išli ešte raz, nedosiahli by sme lepší výsledok. Je to veľmi nabitá a vyrovnaná disciplína.