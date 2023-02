Kläbo ďalšie zlato nepridal, v skiatlone triumfoval jeho krajan

Preteky na 15 km klasicky + 15 km voľnou technikou totálne ovládli nórski reprezentanti. Najlepší z bežcov z konkurenčných krajín bol Švéd William Poromaa, ktorý prehral v cieli súboj s Golbergom a finišoval na piatej priečke (+46,4).

Dvadsaťdeväťročný Krüger dokázal spoločne s krajanmi roztrhať vedúcu skupinu v prvom okruhu úseku voľnou technikou a v predposlednom okruhu potom s Röthem podnikli rozhodujúci nástup.

"Zbadal som, že sa za nami vytvorila medzera, potom už len išlo o to ísť, nepozerať sa späť a dúfať, že to vydrží až do konca. Mal som v pláne zaútočiť v neskoršej fáze, no keď sa naskytla príležitosť, bolo ju treba využiť.

Vedel som, že dnes mám dobrú šancu v náročných podmienkach a na ťažkej trati. Sníval som o tomto úspechu, toto zlato mi dosiaľ chýbalo v zbierke," povedal pre televíziu NRK olympijský šampión v skiatlone z Pjongčangu 2018.