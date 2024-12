Chce aj na olympiádu, ale pod novou vlajkou. Lichtenštajnsko znie lákavo, vraví Northug

Petter Northug zanechal v bežeckom lyžovaní výraznú stopu. Pred šiestimi rokmi však pre závislosť na liekoch, problémy s drogami aj so zákonom ukončil profesionálnu kariéru.

Teraz sa pokúša o návrat. Do prípravy dáva všetku energiu. V talianskom Livignu dokonca trénoval niekoľko týždňov s najlepším bežcom na lyžiach súčasnosti Johannesom Kläbom.

Bol by to výnimočné, keďže Nóri majú v národnom tíme extrémne silnú konkurenciu.

Pre nórske médiá sa vyjadril, že jeho cieľom je pokúsiť sa vrátiť do národného tímu s jedným cieľom. Znovu súťažiť na majstrovstvách sveta, ktoré budú v tejto sezóne v Trondheime.

Lenže Nórovi sa pokus o návrat k športu zapáčil. Pre televíziu TV2 teraz prezradil, že nemyslí len na majstrovstvá sveta, ale keď už trénuje, tak by chcel zabojovať aj o olympijské hry v Cortine.

Hoci je legendou, v reprezentácii nemá nič isté. Ak sa do tímu neprebojuje, nebude to prekvapenie. Vrcholovému športu sa nevenoval dlhých šesť rokov. Navyše sám má už tridsaťosem.

Lichtenštajnsko? Znie to lákavo

Dostať sa do nórskej reprezentácie na olympiádu je pre veterána, u ktorého našli v minulosti kokaín, nereálne. Nie kvôli drogám, ale športovou výkonnosťou sa mladým bude ťažko rovnať. Sám to veľmi dobre vie.

Ak chce znovu štartovať na olympiáde, má jedinú možnosť. Zmeniť vlajku, pod ktorou by súťažil.

„Myslím si, že je reálne sa dostať na olympiádu a chcem sa o to pokúsiť. V ktorej krajine by som to mal najľahšie?,“ pýtal sa Northug.

Reportér mu odvetil: Turecko.

Dvojnásobný olympijský víťaz priznal, že už zisťuje svoje možnosti.

„Lákavé je Lichtenštajnsko. Majú vlastnú lyžiarsku asociáciu a reprezentačným trénerom je medailista z olympiády v Soči na 5 kilometrov . Iľja Černousov. Je to jedna z možností,“ tvrdí.

Aká je šanca, že sa predstaví ako reprezentant tohto kniežatstva?