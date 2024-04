Vo finále im stačili iba tri zápasy. Piešťanské Čajky oslavujú tretí titul za sebou

Peter Jankovič, tréner Piešťan: "Famózne, fantastické, neuveriteľné. Rodilo sa to veľmi ťažko, ale je to doma a ja som nesmierne šťastný a rád, že sme to doklepli do víťazného konca."

Anna Jurčenková, hráčka Piešťan: "Mne až na konci došlo, že končím kariéru. Nechcela som takto cez zápas vnímať a nebol na to čas, pretože stretnutie bolo fakt vyrovnané. Až keď som išla striedať, tak mi to došlo. Veľmi sa teším, že sme to takto zvládli."

Zuzana Žirková, trénerka Banskej Bystrice: "Musím povedať, že škoda tých dvoch zápasov. Bohužiaľ, začali sme ako v tých dvoch a stálo nás to veľmi veľa síl, no nevzdávali sme sa. Povedali sme si, že musíme zachrániť aspoň česť, ktorú máme, už keď nevyhráme. To sa nám nepodarilo, aj keď výsledok nezodpovedá koncu."

Žofia Hruščáková, hráčka Banskej Bystrice: "Škoda, že najlepší výkon v sérii prišiel až teraz. Nestačí sa na konci spamätať, keď vám už nič iné nezostáva. Do konca sme bojovali, to nemôžem nikomu ani pol slova vytknúť."