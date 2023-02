Prekonal nemožné. Stal sa LeBron James najväčším basketbalistom histórie?

„Nikdy som si nemyslel, že by som mohol dostihnúť Kareema v počte bodov," povedal nedávno James novinárom.

„Fuck man, thank you guys,” povedal po príhovore dojatý divákom.

Treba pripomenúť aj jeho prácu aktivistu. Žiaľ, jeho dobrota niekedy nepoznala hranice. Svoju dôveru vložil do rúk nesprávnym osobám a stratil tak veľkú časť majetku.

Prekonanie rekordu v počte kariérnych bodov môže ešte priliať olej do ohňa, aj keď Abdul-Jabbar nedávno povedal, že mu to prekážať nebude.

„Obdivujem veci, ktoré urobil. Poslal celú školu na univerzitu, wow, to je úžasné. Ale za niektoré veci, ktoré spravil, by sa mal hanbiť,” povedal Abdul-Jabbar v apríli 2022.

Kareem naposledy kritizoval LeBrona za jeho skepsizmus ohľadne vakcíny proti koronavírusu. Chcel sa s ním dokonca stretnúť osobne a prehovoriť mu do duše.

„Keď som v roku 1984, v roku, kedy sa narodil LeBron, prekonal Chamberlainov bodový rekord, Wiltovi to prekážalo, pretože so mnou mal trochu jednostrannú rivalitu, odkedy sa mi v NBA začalo dariť. Pri LeBronovi to tak necítim,” citoval ho Washington Post.

Postupom času si James začal uvedomovať, že prekonanie míľnika sa stane realitou.

„Dokážem to. Je len otázka času kedy. Nikam však neodchádzam. V tejto lige budem ešte aspoň niekoľko rokov,” odpovedal LeBron na otázku novinára ohľadom rekordu Kareema.

Dvojica si nedávno rozdávala aj komplimenty.

„Pochodeň nosím ako rekordman už 38 rokov. Som nadšený a uľavilo sa mi, že ju môžem odovzdať ďalšiemu hodnému príjemcovi. LeBron si to zaslúžil a dúfam, že si ju ponesie ešte dlhšie ako ja,” citoval portál NBAonTNT Kareema Abdul Jabbara.

„Nikdy som nepovedal, že chcem viesť ligu v bodovaní. Pre mňa je česť byť v spoločnosti s takou prominentnou dominantnou silou, akou bol Kareem,” vravel LeBron v rozhovore pre ESPN.