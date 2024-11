Inter čaká dôležitý zápas proti slovenskej trénerskej legende. Prestížny súboj, vravel Naglič

BRATISLAVA. Basketbalistov Interu Bratislava čaká v Severoeurópskej lige (ENBL) jeden z najdôležitejších a najprestížnejších duelov v skupinovej fáze. V rámci B-skupiny si to v stredu 13. novembra o 18.00 h v Gopass aréne rozdajú s nemeckým Bambergom Baskets o prvé miesto v skupine. Uplynulé týždne sa pre zástupcov Tipos SBL niesli v znamení prestížnych duelov, Prievidza a Levice si v Európskom pohári FIBA zmerali sily so španielskymi klubmi.

Teraz pricestuje do Bratislavy v rámci ENBL zástupca najvyššej nemeckej súťaže, navyše so Slovákom v pozícii hlavného trénera. Koučom Bambergu je od aktuálneho ročníka bývalý reprezentant Anton Gavel.

„Je to prestížny súboj, tieto zápasy sú darčekom pre hráčov a fanúšikov, pretože nás čaká atraktívny, ale ťažký súper. Už sme začali so skautingom súpera. Bude to veľmi intenzívne, majú široký a kvalitný káder. Majú šiestich zahraničných hráčov, k tomu štyroch solídnych domácich basketbalistov. Hrajú vo vysokej intenzite a rytme, takým spôsobom sa hrá nemecká liga. Určite nám budú robiť starosti Američania na rozohrávke, čiže bude náročné udržať veľkú intenzitu na oboch stranách palubovky. Musíme pracovať s našou energiou, pretože hráme dve súťaže a domáca súťaž je veľmi náročná. Ideme krok po kroku, Bamberg bude určite veľmi zaujímavý,“ vyjadril sa pre TASR tréner Interu Aramis Naglič.

Jeho tímu sa zatiaľ darí v oboch súťažiach, ktorých účinkuje. V domácej Tipos SBL je na druhej pozícii, v rámci ENBL je dokonca v rámci percentuálnej úspešnosti lídrom. Doterajšími výsledkami lákajú čoraz viac ľudí do domovskej Gopass arény. „Tím je v dobrej nálade. Cez víkend sme uspeli na palubovke súpera, každé vonkajšie víťazstvo v každej súťaži má svoju cenu. Tešíme sa na tento prestížny duel, ktorý bude pre nás veľkým testom. Oba tímy zatiaľ v ENBL neprehrali, čiže čím viac ľudí si nájde cestu do haly, tak o to viac energie nám môžu dodať. My ťažíme z toho, čo nám dajú diváci z publika a o to lepšie výsledky môžeme dosiahnuť,“ prezradil rozohrávač Dontay Caruthers. V B-skupine zostali už len dva tímy v tejto sezóne bez prehry a práve v stredu večer na seba narazia vo vzájomnom zápase. Inter má s doterajšou bilanciou namierené k postupu do play off, ale nemá vo vrecku definitívu. Vo všetkých doterajších prípadoch dokázal uspieť po dramatickej koncovke, v podobný scenár dúfa aj proti Bambergu.

„Bol by som rád, aby aj piata dráma dopadla dobre pre našu stranu. Všetko bude záležať od toho, či vydržíme ich intenzitu. Budeme musieť byť veľmi koncentrovaní na zápas. Pôjde o najlepší možný tréning pre nás. Naša skupina je silnejšia, vyhrávame v nej, no stále sme nič nedosiahli. Šancu má pokojne aj Dinamo Bukurešť, ktoré má síce 0-3, ale môže sa dostať medzi najlepšiu štvorku, keďže má kvalitný tím. Legia Varšava je už hore, o kvalite Bakken Bears vieme tiež. Nebude ľahké sa dostať medzi štyroch postupujúcich, preto bude potrebné hrať do konca,“ pomyslel si Naglič. Bamberg patrí do okruhu favoritov na celkový triumf v súťaži, v minulosti bol tento nemecký tím pravidelným účastníkom Euroligy, či Európskeho pohára. Prednedávnom dominoval aj vďaka Gavelovi na domácej scéne, majstrovský titul oslavoval s ročnou prestávkou pravidelne v období medzi rokmi 2010–2017. Okrem toho pridal za toto obdobie päťkrát Nemecký pohár a v dvoch prípadoch uspel v Nemeckom superpohári.