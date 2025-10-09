Čajky otvorili účinkovanie v Európskom pohári prehrou. Nestačili na súpera z Rumunska

Európsky pohár žien - I-skupina
CS Rapid Bukurešť - Piešťanské Čajky 69:51 (36:31)
Najviac bodov - Bukurešť: Mištinová 12, Bobarová a Ghizilová po 11
Piešťany: Schwarzová 16 (14 doskokov), Herminjardová 11, Moravčíková 6, Farcyová 3, Buknová 2 (Szmereková 8, Vandlíková 5, Erdélyiová, Jakubčeková a Kozáková 0)
TH: 12/10 - 15/11, fauly: 17 - 17, trojky: 9 - 4, rozhodovali: Stasiev (Sev. Mac.), Georgiev, Stojanovová (obaja Bul.), štvrtiny: 18:22, 18:9, 18:14, 15:6
BUKUREŠŤ. Basketbalistky Piešťanských Čajok zaznamenali vo svojom prvom vystúpení v I-skupine Európskeho pohára (Eurocup) 2025/2026 prehru, na palubovke rumunského Rapidu Bukurešť sa skončil zápas výsledkom 51:69.
Úradujúci majster Slovenska teraz štartuje v tejto súťaži sériu troch domácich duelov za sebou, v stredu 15. októbra o 18.00 h privíta v Diplomat aréne španielsky Movistar Estudiantes Madrid.
Priebeh zápasu
1. polčas:
Piešťanom patril nástup do stretnutia, no hneď v úvode musela odstúpiť pre zranenie Farcyová. V otvorenom a útočnom basketbale sa dostal k slovu aj Rapid, šesťbodovou šnúrou si vytvoril mierne vedenie.
Čajky ale rozohrali svoju hru, so zodpovednou defenzívou a kolektívnym výkonom zaznamenali deväť bodov za sebou. Bodku za prvou časťou dala Szmereková, s klaksónom upravovala na 22:18 z pohľadu slovenského tímu.
Druhá štvrtina nemala ideálny scenár z piešťanského pohľadu, najskôr približne päť minút nenavýšili bodové konto, čo využil Rapid k úseku 11:0.
V podstate expresne sa síce podarilo odpovedať, ale koncovka patrila domácemu družstvu a na polčasovú prestávku tak mohlo ísť s vedením 36:31.
2. polčas:
Piešťany nastúpili do druhého polčasu odhodlane a s cieľom otočiť vývoj stretnutia na svoju stranu, ale kombinácia nižšej efektivity streľby a herných chýb dostala Rapid k prvému dvojcifernému náskoku v zápase.
Do poslednej štvrtiny sa teda išlo za stavu 45:54 z pohľadu Čajok.
V štvrtej 10-minútovke ukázali hráčky Piešťany ešte snahu zabojovať o víťazstvo, ale manko nedokázali výraznejším spôsobom okresať a zdramatizovať koncovku.
Hlas po zápase
Peter Jankovič, tréner Piešťan: „Mrzí ma, že sme nezvládli prvý zápas a hlavne ma mrzí zranenie Indii Farcyovej. Dá sa povedať, že dosť ovplyvnilo náš výkon. V prvom polčase sme bojovali. Nie som veľmi spokojný s tým, čo sme predviedli hlavne v druhom polčase na útočnej polovici. Dá sa povedať, že inkasovať vonku 69 bodov nie je až také katastrofálne, ale dať 51 bodov v Eurocupe, s tým sa bude ťažko vyhrávať pri takej produkcii. Určite je na čom pracovať, musíme byť viac agresívni do koša a premieňať svoje šance. Tým, že nemáme toľko skúseností, tak musíme každú jednu možnosť využiť a nemôžeme zahadzovať vyložené situácie. Keby sme boli v útoku viac efektívnejší, tak by sme dokázali aj lepšie brániť, ale je to taká spojená nádoba. Strácala sa koncentrácia, keď nepadali koše. Musíme sa dať hlavu hore a dať tím do poriadku po zraneniach. Teraz bude na ostatných, aby sme zabojovali za Indiu. Verím, že v nasledujúcich zápasoch podáme lepšie výkony.“
Tabuľka I-skupiny:
Ďalší program Piešťanských Čajok v I-skupine Európskeho pohára:
streda 15. októbra, 18.00 h: Piešťanské Čajky - Movistar Estudiantes Madrid
streda 22. októbra, 18.00 h: Piešťanské Čajky - UFAB49 Angers
streda 29. októbra, 17.00 h: Piešťanské Čajky - CS Rapid Bukurešť
streda 5. novembra, 20.00 h: Movistar Estudiantes Madrid - Piešťanské Čajky
streda 26. novembra, 20.00 h: UFAB49 Angers - Piešťanské Čajky