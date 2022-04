Dudinskú päťdesiatku ovládli olympijskí šampióni, dvaja Slováci prekonali limit na ME

Trať na 35 km nahradila po OH 2020 v pozícii dlhšej chodeckej disciplíny na vrcholných podujatiach tradičnú päťdesiatku, vysoká úroveň podujatia v Dudinciach však zostala nezmenená.

"Spokojný som s výkonom. Je tu však ešte priestor na zlepšovanie sa. Do budúcna sa budem snažiť výkonnostne ešte posúvať. Mrzí ma 50 sekúnd, o ktoré som zaostal za ostrým limitom na MS.

Morvay si taktiež vylepšil osobný rekord a to viac ako o štyri sekundy.

"Splnenie limitu na ME určite znamená spokojnosť, keďže pred dvoma týždňami som ležal s horúčkou v posteli, takže som nevedel, čo môžem očakávať. Aj preto som mal začiatok opatrnejší, ale vyšlo to dnes perfektne. Natrénované som mal, takže super.

Určite by som chcel štartovať na MS i ME. Myslím si, že z hľadiska rebríčka by mi získané body mohli stačiť,” vyjadril nádej členy Dukly Banská Bystrica.

Dudinská päťdesiatka (41. ročník)