Beh ho vytiahol z problémov s alkoholom, bol ako Forrest Gump. Chcel behať, tak skúsil maratón

"Cestný ultrabeh je monotónny. Je to mentálna výzva. Keď beháte na atletickom ovále, musíte mať hlavu veľmi silnú. Je to veľký nápor na psychiku," vraví bežec z Malej Idy pri Košiciach.

Nemal som žiadne skúsenosti. Akurát som dovtedy hrával futbal za dedinu, ale to bolo dávnejšie. Môj prvý maratón bol podobný prípad ako Forest Gump. Som sa rozhodol, že si ho zabehnem, a tak som to dal.

Mal som vážne osobné problémy, prechádzal som ťažkým obdobím a riešil som to tým, že som sa išiel prejsť do lesa, aby som prišiel na nové myšlienky. Postupne som začal trochu behať a po čase som si dal za cieľ, že skúsim zabehnúť Maratón mieru. Mal som na to dva mesiace prípravy. Šiel som do toho bez skúseností.

Tento rok ste v Košiciach bežali znovu. Ako sa podujatie za tie roky zmenilo?

A ešte ako. Zažil som roky, kedy nás bežalo päťsto maratóncov. A tento rok to bolo hádam vyše štyroch tisíc. Počet bežcov aj v iných disciplínach každý rok rastie. Teraz spolu viac ako 17-tisíc bežcov. To je obrovský nárast. Tento rok som zabehol už 26. maratón a dosiahol som čas 3:08 h. Je to moja srdcovka.

Tu som začal svoju púť. Je to v podstate domáce podujatie a tento beh sa ťahá celou mojou bežeckou kariérou. Keď organizátori založili Diamantový klub, bral som to ako výzvu dostať sa medzi jeho členov. Na to, aby ste sa do tohto klubu dostali, musíte odbehnúť v Košiciach 25 maratónov. Nie je to nič jednoduché. Je to štvrťstoročie. Musíte vydržať, pripravovať sa rok čo rok a byť zdravý.

A to som ešte v tomto klube na spodných priečkach. Sú predo mnou takí, čo majú už 40 ročníkov a prvý je Peter Polák, môj tréner. On má 47.