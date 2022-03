Volko myslí na ďalší šampionát, pripravovať sa bude v Portugalsku

BRATISLAVA. Prioritou Jána Volka v letnej atletickej sezóne budú majstrovstvá Európy v Mníchove. Slovenský šprintér to povedal po skončení halovej časti, v ktorej prvýkrát od HME 2017 nepostúpil na vrcholnom podujatí do finále. Na HMS v Belehrade skončil na šesťdesiatke časom 6,66 s už v rozbehoch. "Do rozbehu som vložil maximálne úsilie, v danom momente som viac nedokázal. Hoci som dúfal, že to postačí na postup do semifinále, už po druhom rozbehu bolo zjavné, že zrejme ani nie. Konkurencia na šampionáte v Belehrade bola lepšia ako pred štyrmi rokmi v Birminghame, kde by som sa týmto výkonom v pohode dostal do semifinále.

Mám však za sebou novú skúsenosť - po predošlých úspešných rokoch muselo raz prísť aj takéto čosi," povedal 25-ročný Volko pre Slovenský atletický zväz.

Na prelome júna a júla sa bude konať Svetová univerziáda v čínskom Čcheng-tu. V júli je na programe svetový šampionát v americkom Eugene, majstrovstvá Európy sa uskutočnia v auguste: "Pre mňa sú hlavné ME v Mníchove. Takisto sme poškuľovali aj po Svetovej univerziáde, ktorá však nie je v najvýhodnejšom termíne. Cesta do Číny koliduje s majstrovstvami Slovenska, kde môžem získať zaujímavé body do renkingu na MS i ME. Neviem, čo sa s tým dá robiť, či SAZ bude mať vôľu niečo zmeniť.