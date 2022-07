Ďalšia medaila Slovenska z EYOF. Vybojovala ju žrdkarka Šimková

"Je to skvelý pocit získať medailu. Asi dva týždne pred EYOF som mala problémy, ale teraz som šťastná. Domáce prostredie a neskutočná atmosféra ma potiahli k tomuto výkonu. Nie je to osobný rekord, ten mám o 2 cm lepší, ale som spokojná. Na 395 cm som riskovala, nevyšlo to," povedala Šimková pre olympic.sk.